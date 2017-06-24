Общество
Источник: АГН "Москва"
12:23, 24 Июня 2017 Версия для печати

Сбившая "пьяного" мальчика женщина могла избежать ДТП

Специалист вынес заключение о том, что женщина-водитель могла избежать наезда на шестилетнего мальчика в Балашихе.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что в Сети появились фото документа, который якобы является повторной экспертизой крови погибшего в ДТП в Балашихе мальчика. Согласно документу, эксперты не смогли найти алкоголь в крови ребенка.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова рассказала агентству «Москва» о том, что женщина, сбившая мальчика, могла предотвратить ДТП.

«Женщина-водитель имела возможность предотвратить наезд на пешехода, о чем специалист и вынес заключение», — сказала она.

Отмечается, что экспертизу проводил экспертно-криминалистический центр ГУ МВД РФ по Подмосковью.

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Карпухина Мария

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