Общество
Источник: центр погоды "фобос"
14:46, 24 Июня 2017 Версия для печати

Потенциально опасный астероид подлетит близко к Земле 24 июня

Астероид, размер которого в 13 раз превышает размер челябинского метеорита, приблизится к Земле в субботу, 24 июня.

Как сообщает центр погоды «Фобос», потенциально опасный астероид приблизится к Земле в субботу на максимально близкое расстояние — 3 миллиона километров.

Уточняется, что астероид в диаметре составляет около 230 метров, что в 13 раз больше челябинского метеорита. Он движется со скоростью 45 тысяч км/ч.

В сообщении также сказано, что если бы астероид столкнулся с Землей, то мощность удара в 300 раз превысила бы взрыв атомной бомбы над Хиросимой, но в этот раз астероид и планета не столкнутся.

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