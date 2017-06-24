Ничейный мусор: составлен рейтинг московских свалок

Не только в Балашихе горы мусора. Москва при Собянине тоже превращается в большую помойку.

Столичный ОНФ обнаружил «ничейные» свалки, ответственность за которые чиновники перекладывают друг на друга.

О проблеме свалок Sobesednik.ru поговорил с координатором проекта ОНФ «Генеральная уборка» Натальей Розиной.

– Почему образовываются свалки в Москве, если весь мусор вывозят на полигоны Подмосковья?

– Когда наш проект только начинался, мы думали, что проблемы свалок в Москве практически нет. Однако столкнулись с тем, что очень часто образовываются такие стихийные свалки из строительного мусора, сколов асфальта, иловых отложений и грунта. При этом чаще всего непонятно, кто привозит мусор и кто будет за это отвечать и ликвидировать свалку.

– В каких районах не хотят разбираться с проблемой?

– Одна из «ничейных» свалок площадью 3 гектара образовалась на Проектируемом проезде №6662 (рядом с железнодорожной станцией Новопеределкино) в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО).

Префектура ТиНАО пояснила, что территория, на которой находится свалка, принадлежит Западному округу столицы, а значит, и убирать должны они. Западный округ сваливает вину на ТиНАО. Затем выяснилось, что эта территория принадлежит РЖД, а те в свою очередь не считают нужным отвечать на наши запросы. В итоге крайним в этой истории оказался местный владелец небольшого автосервиса. Его и оштрафовали. Причем он туда никакой мусор не свозит и контролировать, чтобы на свалку не заезжали КАМАЗы, тоже не может, да и не обязан.

Ужасная свалка образовалась несколько лет назад на особо охраняемой природной территории – на границе Тропаревского парка.

Сколько бы жалоб и обращений ни писали, воз и ныне там – постоянно присылают ответы: «уберем через месяц».

Разрастается свалка на пересечении МКАДа и Боровского шоссе: ее вроде бы закрывали – забор поставили, но теперь мусор просто завозят с другой стороны. Сейчас, кстати, туда свозят все спиленные деревья, которые попа́дали во время московского урагана.

Пытаются избежать «генеральной уборки» и в администрации района Очаково-Матвеевское: по заверению властей, свалку должны были ликвидировать еще к 30 сентября 2015 г. Процесс уборки затягивался под весьма странными предлогами: в одном из самых абсурдных ответов говорилось, что «ликвидации свалки препятствуют неблагоприятные погодные условия».

– Куда должны свозить строительный мусор?

– Я вижу большую опасность в грядущей реновации. Непонятно, куда поедет весь мусор от сносимых домов и тот, что возникнет при строительстве новых, куда вывозить мусор из квартир переезжающих (например электроприборы и счетчики, которые являются опасными отходами и их надо перерабатывать) и так далее. Об этом ни слова. Почему-то никто не говорит о том, что «благодаря» реновации мы можем оказаться по уши в мусоре.

А ведь строительные отходы можно раздробить и посыпать ими дороги, ведущие к дачным поселкам и деревням. Если люди десятилетиями живут совсем без дорог и им говорят, что денег нет, то почему нельзя посыпать эти дороги вот такой крошкой? Но проще же свалить всё в ближайшем тупике.