Общество
Источник: российская газета
09:46, 24 Июня 2017 Версия для печати

Инвалидам упростили процедуру поступления в бакалавриат

24 июня в силу вступили поправки в закон об образовании, предусматривающие упрощение подачи документов в вузы.

Как сообщат «Российская газета» со ссылкой на Минтруд, в связи с тем, что в силу вступили поправки в закон об образовании, инвалидам стает проще подавать документы в вуз. Издание отмечает, что ранее абитуриент с инвалидностью должен был предоставить вузу медицинское заключение об отсутствии или наличии у него противопоказаний для обучения по программам бакалавриата и специалитета.

Сейчас заключение из перечня документов убрали. Кроме того, если абитуриент прошел программу реабилитации до этого срока и в документе сказано, что у него есть противопоказания для обучения, вуз не сможет отказать ему в приеме документов.

[:wasme:]

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