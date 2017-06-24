Число погибших из-за алкоголя в Подмосковье достигло 5 человек

В больнице Сергиева Посада скончался пятый человек, отравившийся метиловым спиртом.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что трое человек скончались от отравления алкоголем в Сергиевом Посаде. Пострадавшие отравились подаренным одному из них метиловым спиртом.

Как сообщает «Лента.ру» со ссылкой на СК РФ по Московской области, в больнице скончался пятый пострадавший от метилового спирта.

«Минувшей ночью умер 42-летний мужчина, состояние которого врачи расценивали как самое тяжелое», — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что двое уже выписаны из клиники, еще двое остаются в реанимации. Один пострадавший проходит лечение в профильном отделении.