64% американцев считают, что расследование связей Трампа вредит США

За продолжение расследования связей Дональда Трампа с Россией выступили 44% американцев.

Социологи из центра Harris и центра американской политологии Гарвардского университета провели опрос об отношении американцев к расследованию связей президента США Дональда Трампа с Россией. Результаты опроса опубликованы в издании The Hill.

Так, согласно подсчетам социологов, 64% респондентов считают, что расследование о связях Трампа с Россией «наносит ущерб США». 44% считают, что расследование надо продолжать и публиковать новую информацию в СМИ.

58% опрошенных допускают, что Трамп может быть связан с Россией, и это их беспокоит. При этом 52% американцев считают, что свои действия во время предвыборной кампании Трамп с Москвой не координировал.

62% респондентов уверены, что расследование связей Трампа не закончится импичментом.

Как отмечает один из социологов, проводивший опрос, избиратели обеспокоены тем, что расследование отвлекает Конгресс от других важных проблем.