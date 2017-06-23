Закон о массовых мероприятиях в РФ могут изменить после митингов

Митинги 12 июня привели к созданию рабочей группы, которая обсудит изменения в законе о массовых мероприятиях.

В четверг, 22 июня, Совет по правам человека при президенте РФ провел совместное заседание с представителями МВД и Росгвардии, пишет «Интерфакс». Во встрече также принимали участие представители Общественного совета при ГУ МВД России по Москве.

Заседание было посвящено внесению поправок в законодательные акты, касающиеся массовых мероприятий, и изменений правоприменительной практики.

Для решения этих вопросов была создана специальная экспертная комиссия.

«Мы обсуждали то, что связано с 12 июня. Мы приняли решение создать совместную рабочую группу с представителями обеих сторон. Я думаю, что это единственное решение, которое в данный момент можно было принять», – считает руководитель комиссии Николай Сванидзе.

Он добавил, что заседание длилось больше четырех часов. Предметом обсуждения стали и другие темы, связанные с протестными акциями.