Общество
Источник: "Интерфакс"
08:46, 23 Июня 2017 Версия для печати

Закон о массовых мероприятиях в РФ могут изменить после митингов

Митинги 12 июня привели к созданию рабочей группы, которая обсудит изменения в законе о массовых мероприятиях.

В четверг, 22 июня, Совет по правам человека при президенте РФ провел совместное заседание с представителями МВД и Росгвардии, пишет «Интерфакс». Во встрече также принимали участие представители Общественного совета при ГУ МВД России по Москве.

Заседание было посвящено внесению поправок в законодательные акты, касающиеся массовых мероприятий, и изменений правоприменительной практики.

Для решения этих вопросов была создана специальная экспертная комиссия.

«Мы обсуждали то, что связано с 12 июня. Мы приняли решение создать совместную рабочую группу с представителями обеих сторон. Я думаю, что это единственное решение, которое в данный момент можно было принять», – считает руководитель комиссии Николай Сванидзе.

Он добавил, что заседание длилось больше четырех часов. Предметом обсуждения стали и другие темы, связанные с протестными акциями.

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