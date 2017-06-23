"Юбилейный" ЕГЭ: за и против единого госэкзамена

Нужен ли ЕГЭ или от такой формы контроля знаний лучше все же избавиться?

Sobesednik.ru узнал мнение экспертов о пользе ЕГЭ и необходимости совершенствования экзамена.

По всей стране школьники сдают ЕГЭ – единый госэкзамен. В этом году ему исполняется 15 лет. Уже можно делать выводы, нужна ли эта форма контроля знаний или от нее лучше все же избавиться. Во всяком случае, в таком виде: при обысках перед экзаменом отбирают даже лекарства, вопросы порой схематичны, а результаты тестов в ряде регионов все равно вызывают сомнения...

Олег Смолин, комитет Госдумы по образованию:

– Сейчас ЕГЭ стал лучше. Из него почти исчезли тестоподобные задания, экзамен по математике почти приблизился к традиционной контрольной работе. Плюс – детям из регионов стало проще поступать в столичные вузы. Но все равно экзамен принес больше вреда, чем пользы. Вся эта форма не учит детей читать, писать и говорить.

Константин Долинин, руководитель движения «Родительское собрание»:

– В целом он полезен, но его нужно совершенствовать и бороться с коррупцией. Мы прекрасно знаем, что происходит на Кавказе: все сдают на «отлично», а потом не могут учиться на 1-м курсе. И непонятно, почему надзорные органы и прокуратура закрывают на это глаза. А вузам надо дать право на проведение дополнительных входных тестов для проверки знаний абитуриентов.

Мария Арбатова, писатель:

– Считаю, что это верный путь. Ведь эта идея возникла, когда выяснилось, что на оплату репетиторам и взятки преподавателям вузов идет сумма, равная военному бюджету страны. Истерика вокруг ЕГЭ закончится, и он приобретет четкие контуры, как в большинстве развитых стран. Сейчас же мы наблюдаем болезнь роста.

Евгений Бунимович, педагог:

– Независимая форма проведения экзамена – очевидная вещь. Стыдно, что столько лет мы не могли добиться прозрачности ЕГЭ, и это его сильно дискредитировало. Но сейчас доверия к нему стало больше. О недостатках: школьные предметы различаются не только по содержанию, но и по целям и смыслу. Спрашивать их в одинаковой форме – большое упрощение. И учитывая жесткую форму проведения экзамена, пора уже подумать об уважении к личности детей.