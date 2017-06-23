ВМФ России выпустил 6 ракет по объектам ИГИЛ в Сирии

Российские силы ВМФ нанесли очередные авиаудары по объектам террористов в Сирии.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны РФ, шесть ракет «Калибр» были запущены 23 июня с кораблей Военно-морского флота. Целью ударов были объекты террористической группировки «Исламское государство» [также ИГ, ИГИЛ; деятельность организации признана экстремистской и запрещена в РФ решением Верховного суда – прим. Sobesednik.ru].

«Из восточной части акватории Средиземного моря фрегатами "Адмирал Эссен", "Адмирал Григорович" и подводной лодкой "Краснодар" ВМФ России осуществлены пуски шести крылатых ракет "Калибр" по объектам террористической группировки ИГИЛ в Сирии. Подводная лодка "Краснодар" выполнила пуски крылатых ракет из подводного положения», — сообщает военное ведомство.

О пусках ракет сообщили военному командованию Турции и Израиля.