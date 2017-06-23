Общество
Источник: РИА "Новости"
12:15, 23 Июня 2017 Версия для печати

В школах начнут преподавать психологию для предотвращения суицидов

В ближайшие три года в школьной программе может появиться новый предмет — психология.

В пятницу, 23 июня, генеральный директор Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского Зураб Кекелидзе на пресс-конференции, приуроченной к Международному дню борьбы с употреблением наркотиков и их незаконным оборотом, рассказал о том, что до 2020 года в школьной программе может появиться психология.

«Я думаю, что [стандарт будет внедрен] через два года», — цитирует Кеклидзе РИА «Новости». Глава центра добавил, что курс психологии может быть включен в программу ОБЖ. На данный момент, по его словам, сотрудники института им. Сербского написали учебники с третьего по восьмой классы.

«Осталось еще три года, которые мы должны написать. К концу года мы их допишем», — сказал Кеклидзе.

По его словам, новый предмет поможет профилактике раннего употребления наркотиков и алкоголя, а также позволит уменьшить случаи суицидов среди подростков.

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Карпухина Мария

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