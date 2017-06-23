Штрафы за мат в семье грозят коррупцией среди полицейских

Общественная палата одобрила идею Госдумы о введении штрафов и ареста за нецензурную ругань в семье.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что Госдума планирует ужесточить ответственность за мелкое хулиганство. В частности, депутаты рассматривают возможность введения или ареста сроком на 15 суток за нецензурную брань в семье.

В Общественной палате РФ поддержали идею комитета Госдумы по законодательству и госстроительству ввести наказание за ругань в квартире. Об этом РИА «Новости» заявил председатель комиссии по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами ОП РФ Владислав Гриб.

«Это, на мой взгляд, мера хорошая… Я считаю, что нужно сначала, может быть, вводить штраф в обязательном порядке без ареста, а уже за рецидив можно повышать наказание», – отметил Гриб.

Однако он также подчеркнул, что введение крупных штрафов и ареста за мат при домочадцах может стать поводом для злоупотреблений со стороны полиции. Общественник также отметил, что для многих россиян ненормативная лексика является нормой и неотъемлемой частью их речи.

«И второй момент, я думаю, что вот такая вилка – 5 тысяч и 15 суток – может дать повод для злоупотребления полномочиями, даже для коррупции для недобросовестных сотрудников правоохранительных органов», – предупредил Гриб.