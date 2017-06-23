Общество
Источник: ТАСС
15:26, 23 Июня 2017 Версия для печати

РПЦ обучит прихожан сектоведению из-за активизации сектантства

В ближайшее время в России может появиться межправославная образовательная программа по сектоведению.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ), профессора вуза и представители РПЦ обсудили детали межправославной образовательной программы по сектоведению на совещании в учебном заведении.

Предполагается, что обучение будет проходить в течение двух лет. Международный профессорский состав будет проводить лекции для русскоговорящих и грекоговорящих прихожан, имеющих бакалавриат по теологии. Также отмечается, что обучение тех, кто говорит на греческом языке, будет проводиться на Кипре.

Епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон, выступая на совещании, сказал, что курс должен иметь антисектантскую направленность, так как в некоторых регионах России «число зарегистрированных сектантских организаций превышает количество православных».

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