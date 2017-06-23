Общество
Источник: РИА "Новости"
12:49, 23 Июня 2017 Версия для печати

Пять человек пострадали от града, обесточившего Хакасию

Сильный град, прошедший в Хакасии, повредил и оставил без света многие жилые дома и соцобъекты.

Как передает РИА «Новости» со ссылкой на правительство республики, в Ширинском районе Хакасии прошел град размером с куриное яйцо. От удара стихии, обрушившейся на озеро Беле, пострадали пять человек, многие постройки получили повреждения.

«Получили различные повреждения (разбиты стекла) автомобили отдыхающих. Количество уточняется. Некоторые туристы получили травмы разной степени тяжести. За медицинской помощью обратились пять человек, госпитализация не потребовалась», — сообщили в пресс-службе правительства.

Повреждения получили детские сады, школы и жилые дома в нескольких поселках. В Ширинском районе на нескольких объектах произошло отключение электричества. На данный момент без света остаются 33 дома.

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