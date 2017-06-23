Причиной гибели 5 рабочих в коллекторе в ЗАО стала халатность

После гибели четырех рабочих в канализационном колодце возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности.

Ранее Sobesednik.ru писал о четырех рабочих, погибших при выбросе метана во время откачки воды из канализационного коллектора на западе Москвы.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы города, число погибших возросло до пяти. Выяснилось, что работы в коллекторе проводили шесть человек, трое из них погибли на месте. По предварительной информации, причиной смерти стало отравление метаном.

По данным СМИ, среди погибших было двое граждан Киргизии, двое украинцев и один россиянин.

Информацию о гибели киргизов подтвердило посольство страны в России.

Гибель рабочих в московской канализации произошла из-за пренебрежения мерами технической безопасности при строительстве подземных коммуникаций, сообщили РИА Новости в четверг представитель столичного главка МЧС.

В столичном управлении МЧС заявили, что причиной трагедии стали нарушения правил безопасности при проведении строительных работ.

«На месте происшествия было установлено, что в результате пренебрежения мерами технической безопасности при строительстве подземных коммуникаций шесть строителей "Мосэкострой" отравились, предположительно, парами метана», — сообщил собеседник РИА.

Точные причины происшествия устанавливаются. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ»).