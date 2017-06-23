Общество
Источник: Левада-центр
13:25, 23 Июня 2017 Версия для печати

Половина россиян выступила за дружественные отношения с Украиной

Больше половины россиян охарактеризовали свое отношение к Украине как «плохое».

Согласно результатам опроса «Левада-центра», опубликованным на сайте организации в пятницу, 23 июня, 59% россиян негативно относятся к Украине. 26% респондентов характеризуют свое отношение к Украине как положительное, 15% затруднились ответить.

При этом лишь 35% участников опроса согласились с тем, что отношения России с Украиной должны быть такими же, как с другими государствами — с закрытыми границами, визами, таможнями. 50% россиян считают, что страны должны быть независимые, но дружественные, с открытыми границами. 9% респондентов выступили за объединение Украины и России.

Только 35% следят за происходящем на Украине. 43% следят за происходящим там «без особого внимания», 20% не заинтересованы событиями в соседней стране, а еще 2% ничего не слышали о том, что происходит на Украине.

В опросе приняли участие 1,6 тысячи человек в 137 населенных пунктах страны.

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