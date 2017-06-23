Почта России запускает подарочные карты на подписку

В рамках подписной кампании Почта России выпустила «Подарочные карты на подписку» номиналом 1000 рублей, использовать которые можно до 31 декабря 2017 года на сайте podpiska.pochta.ru.

В качестве пилотного проекта выпущено 5000 подарочных карт, которые в настоящее время можно приобрести в центральных отделениях Почты России в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Челябинске и Казани. По итогам реализации пилотного проекта планируется запуск продажи карт в почтовых отделениях других городов.

«Подарочная карта на подписку – полезный тематический подарок, который, мы уверены, понравится и старшему поколению, и самым юным читателям. Это будет хороший повод зайти на подписной портал Почты России и обнаружить там много интересного и полезного. На сайте представлено более 2000 изданий для читателей всех возрастов», – отметила заместитель генерального директора по почтовому бизнесу Почты России Инесса Галактионова.

Оформить подписку можно во всех 42 тысячах почтовых отделений страны, на сайте podpiska.pochta.ru и с помощью мессенджера Viber, где можно выписать издания не только для себя, но также для родных и близких в других регионах России.