Общество
12:24, 23 Июня 2017 Версия для печати

Почта России запускает подарочные карты на подписку

Оформить подписку можно во всех 42 тысячах почтовых отделений страны
Оформить подписку можно во всех 42 тысячах почтовых отделений страны
Фото: Почта России

В рамках подписной кампании Почта России выпустила «Подарочные карты на подписку» номиналом 1000 рублей, использовать которые можно до 31 декабря 2017 года на сайте podpiska.pochta.ru.

В качестве пилотного проекта выпущено 5000 подарочных карт, которые в настоящее время можно приобрести в центральных отделениях Почты России в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Челябинске и Казани. По итогам реализации пилотного проекта планируется запуск продажи карт в почтовых отделениях других городов.

«Подарочная карта на подписку – полезный тематический подарок, который, мы уверены, понравится и старшему поколению, и самым юным читателям. Это будет хороший повод зайти на подписной портал Почты России и обнаружить там много интересного и полезного. На сайте представлено более 2000 изданий для читателей всех возрастов», – отметила заместитель генерального директора по почтовому бизнесу Почты России Инесса Галактионова.

Оформить подписку можно во всех 42 тысячах почтовых отделений страны, на сайте podpiska.pochta.ru и с помощью мессенджера Viber, где можно выписать издания не только для себя, но также для родных и близких в других регионах России.

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