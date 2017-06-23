Общество
Источник: Интерфакс
13:08, 23 Июня 2017 Версия для печати

МЧС предупредило о подтоплениях в Москве из-за града и грозы

Днем и вечером 23 июня в Москве ожидаются дождь, град, гроза и порывистый ветер.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ГУ МЧС по Москве, днем и вечером в пятницу в столице ожидается кратковременный дождь, гроза и град. Также прогнозируется усиление ветра западной четверти с порывами до 12-17 м/с.

В ведомстве предупреждают, что из-за непогоды в городе возможны подтопления, повреждения линий электропередач, повал деревьев, заторы на дорогах и обрушение рекламных конструкций.

Спасатели просят москвичей пережидать дождь в капитальных строениях и не парковать машины рядом с деревьями.

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