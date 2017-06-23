Общество
Источник: "Газета.ru"
10:27, 23 Июня 2017 Версия для печати

"Июбрьские холода" завершатся 30-градусной жарой в июле

Метеорологи пообещали москвичам жаркую погоду во втором летнем месяце.

Как пишет «Газета.ru» со ссылкой на погодный центр «Фобос», синоптики подготовили долгосрочный прогноз погоды вплоть до начала июля. По данным метеорологов, дождливая погода в центральной части России продлится не больше недели, а ей на смену придет по-настоящему летняя жара.

23 июня, однако, будет таким же прохладным и дождливым, как предыдущая неделя.

«В пятницу ожидается переменная облачность, местами небольшие кратковременные дожди. Но солнце, все настойчивее выглядывая из-за облаков, сумеет лучше, чем в прошлые дни, прогреть воздух. Так, если ночью синоптики прогнозируют +5… +10°С, то днем 23 июня +16… +21°С», – сообщили в «Фобосе».

В последующие дни температура будет постепенно повышаться, но местами будут идти кратковременны дожди.

30 июня столбики термометров достигнут отметки в +30 градусов Цельсия, а давление резко упадет до 738 миллиметров ртутного столба, ожидаются дожди и грозы.

Второй летний месяц также начнется с грозы и порывистого ветра, зато температура днем 1 июля составит 26 градусов тепла: «В воскресенье, 2 июля все также будет дождить, но июбрьских холодов ждать уже не приходится. Ночью по шкале Цельсия градусники покажут +12… +17°С, днем +21… +26°С».

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