Экспертиза не нашла следы алкоголя в крови "пьяного" мальчика

СМИ сообщили о том, что в образцах крови погибшего в ДТП «пьяного» мальчика невозможно обнаружить алкоголь.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что повторная экспертиза подтвердила, что погибший в ДТП в Балашихе 6-летний мальчик был пьян.

Telegram-канал Mash 23 июня опубликовал фотографию документа, который, как утверждается в сообщении, является фрагментом повторной экспертизы крови мальчика. В опубликованном документе сказано, что следы этилового спирта в крови экспертам найти не удалось.

Более того, следы алкоголя, как утверждается в документе, было невозможно найти «из-за их летучести в представленных марлевых тампонах со смывами, содержащими кровь».

По данным российских СМИ, для повторной экспертизы были взяты следы крови с чехла заднего сидения машины, которая сбила ребенка.