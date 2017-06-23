Общество
Источник: Mash
16:28, 23 Июня 2017 Версия для печати

Экспертиза не нашла следы алкоголя в крови "пьяного" мальчика

СМИ сообщили о том, что в образцах крови погибшего в ДТП «пьяного» мальчика невозможно обнаружить алкоголь.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что повторная экспертиза подтвердила, что погибший в ДТП в Балашихе 6-летний мальчик был пьян.

Telegram-канал Mash 23 июня опубликовал фотографию документа, который, как утверждается в сообщении, является фрагментом повторной экспертизы крови мальчика. В опубликованном документе сказано, что следы этилового спирта в крови экспертам найти не удалось.

Более того, следы алкоголя, как утверждается в документе, было невозможно найти «из-за их летучести в представленных марлевых тампонах со смывами, содержащими кровь».

По данным российских СМИ, для повторной экспертизы были взяты следы крови с чехла заднего сидения машины, которая сбила ребенка.

читайте также:
В Воронеже инвалиду – жертве ДТП пообещали прислать гроб и венки
В Воронеже жертвой т­елефонных террористов стали инвалид-колясочник и его мать, узнал Sobesednik.ru »

читайте также:
"Газанула и проехала медсестре по голове": очевидец о ДТП под Самарой
Очевидица рассказала Sobesednik.ru об обстоятельствах смертельной аварии на территории больницы Новокуйбышевска »

Карпухина Мария

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров


Loading...

Новое на сайте

Honda вернет в РФ модели Accord и Civic при стабилизации рынка
18:23, 23 Июня 2017
Японский автопроизводитель Honda подумывает о возвращении на российский рынок некогда популярных седанов Accord и Civic
»
Зарплата жителя Сочи позволяет снять лишь комнату в коммуналке
17:52, 23 Июня 2017
Специалисты выяснили, как соотносятся средние зарплаты и цены на недвижимость в 69 городах России
»
В РФ отзовут 8 тысяч Infiniti из-за дефекта в подушках безопасности
17:05, 23 Июня 2017
Infiniti объявила об отзыве 8270 автомобилей F35, FX45, M35 и M45, произведенных с апреля 2006-го по март 2010 года
»