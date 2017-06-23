Общество
Источник: Страница Павла Дурова во "ВКонтакте"
15:52, 23 Июня 2017 Версия для печати

Дуров напугал чиновников слежкой США в случае блокировки Telegram

Павел Дуров заявил, что в случае блокировки Telegram чиновникам придется перейти на американские аналоги.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что Рамзан Кадыров предложил главе Роскомнадзора Александру Жарову и владельцу мессенджера Telegram Павлу Дурову приехать в Чечню, чтобы обсудить проблему с возможной блокировкой сервиса.

Павел Дуров отреагировал на угрозы Роскомнадзора заблокировать Telegram из-за нарушения российского законодательства.

«Парадоксально, что на повестке дня в России нет блокировки контролируемых США Whatsapp или Facebook Messenger, но активно обсуждается блокировка нейтрального по отношению к России Telegram», – написал Дуров на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он напомнил, что в случае блокировки Telegram всем его пользователям, включая чиновников, придется перейти на аналогичные американские сервисы, такие как WhatsApp и Viber. Дуров подчеркнул, что в таком случае вся переписка будет доступна в облаках Apple iCloud и Google Drive, которые находятся под контролем американских спецслужб.

«Какой в этом смысл с точки зрения национальной безопасности России? Со стороны выглядит как некий саботаж государственных интересов», — считает основатель Telegram.

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Соловьева Екатерина

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