Общество
Источник: "Красная звезда"
07:13, 23 Июня 2017 Версия для печати

10 разведывательных полетов совершили США у границ РФ за неделю

У российских границ за неделю было совершено 23 разведывательных полета самолетами семи государств.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что 21 июня американский истребитель F-16 НАТО приблизился к самолету главы Минобороны Сергея Шойгу над Балтийским морем. Летевший в составе делегации Су-27 взмахом крыльев отогнал самолет США. В России одобрили поведение пилота Су-27, а действия американцев назвали провокацией.

По данным газеты «Красная звезда», которую выпускает Министерство обороны РФ, за последнюю неделю российские истребители 14 раз поднималась в воздух для перехвата иностранных разведывательных самолетов. Данную задачу осуществляли истребители дежурных сил ПВО МиГ-31 и Су-27.

Кроме того, издание пишет, что за прошедшие семь дней было зафиксировано 23 разведывательных полета у российской границы. Полеты выполнялись воздушными судами семи различных государств: США, Норвегии, Швеции, Великобритании, Франции, Португалии и Японии.

Больше всего полетов предприняла Америка – 10 раз самолеты США были замечены пролетающими у границ РФ.

Также известно, что на прошлой неделе российские стратегические ракетоносцы Ту-160 дважды поднимались в воздух для патрулирования акватории Балтийского моря.

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