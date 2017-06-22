Общество
13:56, 22 Июня 2017 Версия для печати

Выживших на Ладоге подростков отпустили из больницы домой

Состояние детей стабильно и не вызывает опасения у врачей.

Как ранее писал Sobesednik.ru, моторная лодка, в которой находились пропавшие на Ладожском озере школьники, принадлежала тете одного из подростков. Поиски троих детей до сих пор продолжаются.

Как сообщает портал "Столица на Онего" со ссылкой на Главное управление МЧС по Республике Карелия, двоих мальчиков, которым удалось спастись после крушения лодки на Ладоге, выписали из больницы.

По данным РИА «Новости», одного из них утром 22 июня забрала мама, второго врачи также отпустили домой.

В МЧС утверждают, что здоровью подростков ничто не угрожает.

Судьба их приятелей по-прежнему остается неизвестной.

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Соловьева Екатерина

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