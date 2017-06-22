Выживших на Ладоге подростков отпустили из больницы домой

Состояние детей стабильно и не вызывает опасения у врачей.

Как ранее писал Sobesednik.ru, моторная лодка, в которой находились пропавшие на Ладожском озере школьники, принадлежала тете одного из подростков. Поиски троих детей до сих пор продолжаются.

Как сообщает портал "Столица на Онего" со ссылкой на Главное управление МЧС по Республике Карелия, двоих мальчиков, которым удалось спастись после крушения лодки на Ладоге, выписали из больницы.

По данным РИА «Новости», одного из них утром 22 июня забрала мама, второго врачи также отпустили домой.

В МЧС утверждают, что здоровью подростков ничто не угрожает.

Судьба их приятелей по-прежнему остается неизвестной.