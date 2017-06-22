Общество
Источник: «Собеседник» №23-2017
10:00, 22 Июня 2017 Версия для печати

Вопрос года: Этим летом вообще будет тепло?

Лето снег
Летом в Мурманске выпал снег, а в Москву и в другие города так и не приходит долгожданное тепло
Фото: Global Look Press

Аномально холодный июнь заставляет жителей средней полосы страны опасаться, а будет ли лето вообще.

На прошлой неделе днем столбик термометра в Москве опускался до +9 градусов. По словам ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, 15 июня оказалось самым холодным днем за 130 лет метеорологических наблюдений. Причина – глобальное изменение климата, которое влияет на формирование воздушных масс.

– В последнее время участились случаи формирования не традиционных атлантических циклонов, которые смещаются с запада на восток, а «ныряющих», которые формируются над Северной Атлантикой, выходят в Баренцево море, там делают крутой разворот и коршуном обрушиваются с севера на центральные регионы, а затем и на юг нашей страны, – объясняет Тишковец.

Именно «ныряющие» циклоны виноваты в том, что температура на 10–15 градусов ниже нормы и что на прошлой неделе европейская часть России оказалась отброшенной в начало апреля или конец сентября, а в Сибири, наоборот, воздух в дневные часы прогревался до +30 градусов. На этой неделе погода в центре России, увы, тоже не порадует теплом и солнцем.

– В пятницу – субботу похолодает и придут дожди, – говорит синоптик. – Похолодает до +15 градусов, в воскресенье воздух прогреется в лучшем случае до +20 градусов.

В целом в средней полосе ожидается умеренно теплое лето: днем +22–23 градуса. По словам Евгения Тишковца, возможно, несколько жарче будет в первой и второй декадах июля, но особой погоды скромному лету-2017 это не сделает.

читайте также:Прогноз
Зачем нужен прогноз погоды на месяц?
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» объяснил, зачем нужны долгосрочные прогнозы погоды и бывают ли они точными »

читайте также:По подсчетам МЧС, одних только жилых и административных зданий пострадало более 180
Кто оплатит ремонт после урагана?
Кто и как должен восполнять ущерб, причиненный недвижимости стихийными бедствиями, Sobesednik.ru узнал у юриста »

Также по теме
Погода
Кузнецова Ольга

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров


Новое на сайте

Кино про "Кино": сразу два фильма о Викторе Цое
20:07, 22 Июня 2017
Режиссер Кирилл Серебренников и музыкант Алексей Рыбин собираются снять по фильму о Викторе Цое
»
WhatsApp закончит работать на старых версиях Android в 2020 году
18:06, 22 Июня 2017
Разработчики WhatsApp заявили, что мессенджер перестанет обновляться для некоторых устаревших ОС уже с 30 июня 2017 года
»
Продажи нового поколения Mazda CX-5 в РФ стартуют 1 июля 2017-го
17:27, 22 Июня 2017
Представители Mazda сообщили, что самый экономный вариант новой CX-5 обойдется автолюбителям в 1 431 тыс. рублей
»