Вопрос года: Этим летом вообще будет тепло?

Летом в Мурманске выпал снег, а в Москву и в другие города так и не приходит долгожданное тепло

Аномально холодный июнь заставляет жителей средней полосы страны опасаться, а будет ли лето вообще.

На прошлой неделе днем столбик термометра в Москве опускался до +9 градусов. По словам ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, 15 июня оказалось самым холодным днем за 130 лет метеорологических наблюдений. Причина – глобальное изменение климата, которое влияет на формирование воздушных масс.

– В последнее время участились случаи формирования не традиционных атлантических циклонов, которые смещаются с запада на восток, а «ныряющих», которые формируются над Северной Атлантикой, выходят в Баренцево море, там делают крутой разворот и коршуном обрушиваются с севера на центральные регионы, а затем и на юг нашей страны, – объясняет Тишковец.

Именно «ныряющие» циклоны виноваты в том, что температура на 10–15 градусов ниже нормы и что на прошлой неделе европейская часть России оказалась отброшенной в начало апреля или конец сентября, а в Сибири, наоборот, воздух в дневные часы прогревался до +30 градусов. На этой неделе погода в центре России, увы, тоже не порадует теплом и солнцем.

– В пятницу – субботу похолодает и придут дожди, – говорит синоптик. – Похолодает до +15 градусов, в воскресенье воздух прогреется в лучшем случае до +20 градусов.

В целом в средней полосе ожидается умеренно теплое лето: днем +22–23 градуса. По словам Евгения Тишковца, возможно, несколько жарче будет в первой и второй декадах июля, но особой погоды скромному лету-2017 это не сделает.