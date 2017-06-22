Общество
Источник: navalny.com
14:58, 22 Июня 2017 Версия для печати

Сотрудник ФБК подал в суд на Медведева за блокировку в твиттере

Сотрудник Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Георгий Албуров подал в суд на премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

Как сообщается в блоге основателя ФБК Алексея Навального, причиной судебного иска Георгия Албурова к Дмитрию Медведеву стало то, что премьер добавил Албурова в черный список в твиттере.

«Подал [в суд] за то, что он (Медведев — прим. Sobesednik.ru) кинул обидку и забанил меня в твиттере», — объяснил сам Албуров в ролике ФБК, опубликованном в блоге Навального.

Как объяснили в ФБК, твиттер Медведева — официальный источник информации, в котором рассказывается о деятельности органов власти. Такая информация по закону должна быть общедоступной.

читайте также:Медведев
45% против премьера. "Медведевцы растеряны и действуют автономно"
Sobesednik.ru обсудил с политологом Андреем Колесниковым реакцию Кремля и Белого дома на опрос об отставке Медведева »

читайте также:Проверить доходы Дмитрия Медведева хотят даже в сенате
Учредитель фирм для "людей Медведева": Это была просто пустышка
Sobesednik.ru пообщался с юристом, оформлявшим фирмы для приближенных Дмитрия Медведева »

Также по теме
Навальный
Медведев
Карпухина Мария

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров


Loading...

Новое на сайте

Кино про "Кино": сразу два фильма о Викторе Цое
20:07, 22 Июня 2017
Режиссер Кирилл Серебренников и музыкант Алексей Рыбин собираются снять по фильму о Викторе Цое
»
WhatsApp закончит работать на старых версиях Android в 2020 году
18:06, 22 Июня 2017
Разработчики WhatsApp заявили, что мессенджер перестанет обновляться для некоторых устаревших ОС уже с 30 июня 2017 года
»
Продажи нового поколения Mazda CX-5 в РФ стартуют 1 июля 2017-го
17:27, 22 Июня 2017
Представители Mazda сообщили, что самый экономный вариант новой CX-5 обойдется автолюбителям в 1 431 тыс. рублей
»