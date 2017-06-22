Сотрудник ФБК подал в суд на Медведева за блокировку в твиттере

Сотрудник Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Георгий Албуров подал в суд на премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

Как сообщается в блоге основателя ФБК Алексея Навального, причиной судебного иска Георгия Албурова к Дмитрию Медведеву стало то, что премьер добавил Албурова в черный список в твиттере.

«Подал [в суд] за то, что он (Медведев — прим. Sobesednik.ru) кинул обидку и забанил меня в твиттере», — объяснил сам Албуров в ролике ФБК, опубликованном в блоге Навального.

Как объяснили в ФБК, твиттер Медведева — официальный источник информации, в котором рассказывается о деятельности органов власти. Такая информация по закону должна быть общедоступной.