Общество
Источник: Интерфакс
17:34, 22 Июня 2017 Версия для печати

Соратнику Навального дали 5 суток за трансляцию митинга в Сети

Леонида Волкова, главу предвыборного штаба Навального, наказали на пять суток за трансляцию акции 12 июня в YouTube.

Ранее Sobesednik.ru писал, что стороннику Алексея Навального подожгли автомобиль после открытия штаба оппозиционера в Кирове.

«Суд постановил: признать Волкова виновным и назначить наказание в пять суток административного ареста», – цитирует «Интерфакс» судью Симоновского суда Москвы Дину Шалагину.

Оппозиционера признали виновным в организации либо проведении публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении. Сам Волков заявил, что его наказали за трансляцию антикоррупционного митинга 12 июня в YouTube.

Напомним, 13 июня суд дал Алексею Навальному 30 суток ареста за повторное нарушение установленного порядка организации или проведения собрания, демонстрации, митинга. Позднее срок его ареста сократили до 25 суток.

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