Общество
Источник: ОТР
17:10, 22 Июня 2017 Версия для печати

Семья с детьми под Калининградом полгода жила без воды и света

Семья из Калининградской области уже полгода пытается добиться от администрации ремонта своего жилья.

Как передает телеканал ОТР, семья Храмовых из города Гусев Калининградской области еще шесть месяцев назад добилась от чиновников, чтобы в их полуразрушенный дом провели свет и воду. Однако как только супруги подписали договор соцнайма, «чиновники пропали».

Власти города потребовали от супругов сперва выплатить долг прежнего владельца дома. Мужчина задолжал коммунальщикам 30 тысяч рублей, в связи с чем электричество и вода были отключены.

После многочисленных жалоб, которые Храмовы полгода писали в разные инстанции, их дом все-таки согласились подключить к электричеству и провести в нем водопровод. Однако ремонт ветхого жилья, в котором вместе с родителями живут двое несовершеннолетних детей, власти пока делать отказываются.

Чиновники заявляют, что у них на это нет денег, сообщает ОТР.

На полное восстановление жилища, по примерным подсчетам, потребуется около 2 миллионов рублей. Храмовым пока удалось собрать только 200 тысяч, половину из которых они взяли в кредит.

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