Сечина спросили про икорницы за 83 тысячи и помощь Ролдугину

Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что он лично отменил закупку дорогих предметов.

Как писал Sobesednik.ru, в мае оппозиционер Алексей Навальный выяснил, что дочерняя компания «Роснефти» планирует купить посуду примерно за пять миллионов рублей, в том числе две икорницы стоимостью 83 тысячи рублей каждая. После материала Навального «Роснефть» отказалась от этой закупки.

«Ведомости» пишут, что на годовом собрании акционеры «Роснефти» спросили Игоря Сечина о столовых приборах, наделавших много шуму. Как сказал Сечин, он лично отменил эту закупку.

Исполнительного директора «Роснефти» также спросили, поддерживает ли компания виолончелиста и благотворителя Сергея Ролдугина, которого называют другом президента Владимира Путина. «Персональная помощь ему не оказывается, хотя он заслуживает её и я к нему отношусь уважительно», – сказал Игорь Сечин.