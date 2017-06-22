Саратовская полиция и казаки решили воспитывать молодёжь

ГУ МВД по Саратовской области и региональное Окружное казачье общество подписали соглашение о сотрудничестве.

Начальник саратовской полиции Сергей Аренин и атаман регионального Окружного казачьего общества Андрей Фетисов договорились совместно следить за сохранением общественного порядка, а также проводить воспитательную и патриотическую работу среди молодёжи.

До сих пор, как пишет Saratov Room, полицейские и казаки работали в рамках заключённого в 2011 году временного соглашения о сотрудничестве.

Отмечается, что в 2017 году полицейские и казаки провели 117 рейдов и профилактических мероприятий, они следили за порядком на 119 массовых мероприятиях. Казаки «взяли шефство» над 55 трудными подростками, склонными к совершению преступлений.