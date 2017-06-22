Роскомнадзор заблокировал Google из-за налоговой и букмекеров

Внести домен в список запрещенных сайтов потребовала Федеральная налоговая служба.

Как сообщил Telegram-канал Сайберсекьюрити, 22 июня российская версия популярного поисковика Google, доступная по адресу www.google.ru, оказалась недоступна для пользователей.

По данным СМИ, Роскомнадзор внес этот домен в реестр запрещенных сайтов по требованию Федеральной налоговой службы (ФНС).

Выяснилось, что в черный список Роскомнадзора Google попал еще 14 июня, а по данным «Медузы», сайт находится там с прошлого года.

Причины, по которым поисковая система оказалась заблокирована именно сейчас, пока не известны.

Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский заявил, что узнал о блокировке google.ru от журналистов.

По версии «Медузы», в реестре запрещенных сайтов Google оказался случайно. Возможно, причиной этого послужило требование ФНС заблокировать сайты нескольких букмекерских контор.

«Ссылка, которую требовала заблокировать Федеральная налоговая служба (она указана в «выгрузке»), относится к рекламной системе Google и вела, вероятно, на букмекерский сайт. Но отдельно эту ссылку заблокировать нельзя, поскольку там используется протокол https, который позволяет заблокировать сайт только целиком», — поясняет издание.

На данный момент домен заблокировали провайдеры ТТК, «Акадо», «Авакс» и Sumtel.