Прохладная погода в Москве сохранится до конца июня

Синоптики призвали москвичей не ждать теплой погоды в ближайшее время.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что 22 июня в Москве ожидается 18 градусов тепла и низкое атмосферное давление.

В метеобюро Москвы рассказали РИА «Новости», что до конца июня в столице сохранится прохладная погода.

«До начала следующей недели, числа до 26-27 [июня], характер погоды существенно меняться не будет: также будет преобладать неустойчивая погода с кратковременными дождями, довольно ветреная и прохладная, потому в дневные часы температура будет не более +20 градусов, что нехарактерно для последних чисел июня», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что климатические процессы в нынешнем году идут с опозданием на месяц, поэтому возможно, что тепло придет в регион в июле.