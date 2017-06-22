Общество
Источник: РИА "Новости"
12:00, 22 Июня 2017 Версия для печати

Прохладная погода в Москве сохранится до конца июня

Синоптики призвали москвичей не ждать теплой погоды в ближайшее время.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что 22 июня в Москве ожидается 18 градусов тепла и низкое атмосферное давление.

В метеобюро Москвы рассказали РИА «Новости», что до конца июня в столице сохранится прохладная погода.

«До начала следующей недели, числа до 26-27 [июня], характер погоды существенно меняться не будет: также будет преобладать неустойчивая погода с кратковременными дождями, довольно ветреная и прохладная, потому в дневные часы температура будет не более +20 градусов, что нехарактерно для последних чисел июня», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что климатические процессы в нынешнем году идут с опозданием на месяц, поэтому возможно, что тепло придет в регион в июле.

читайте также:Александр Розенбаум
Александр Розенбаум: Погоду в России могли испортить инопланетяне
Александр Розенбаум не исключает, что инопланетяне сбросили на нашу планету климатическую бомбу, узнал Sobesednik.ru »

читайте также:Прогноз
Зачем нужен прогноз погоды на месяц?
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» объяснил, зачем нужны долгосрочные прогнозы погоды и бывают ли они точными »

Также по теме
Погода
Карпухина Мария

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров


Новое на сайте

WhatsApp закончит работать на старых версиях Android в 2020 году
18:06, 22 Июня 2017
Разработчики WhatsApp заявили, что мессенджер перестанет обновляться для некоторых устаревших ОС уже с 30 июня 2017 года
»
Продажи нового поколения Mazda CX-5 в РФ стартуют 1 июля 2017-го
17:27, 22 Июня 2017
Представители Mazda сообщили, что самый экономный вариант новой CX-5 обойдется автолюбителям в 1 431 тыс. рублей
»
Патриотизм важнее знаний, или Назад в пещеру
17:16, 22 Июня 2017
Обозреватель Sobesednik.ru — о странном указании Путина: любовь к Родине — на первом месте, знания — на втором
»