Общество
Источник: Украинская правда
14:09, 22 Июня 2017 Версия для печати

Почти 500 украинцев покончили с собой после возвращения из Донбасса

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о самоубийствах украинских военных.

В статье Арсена Авакова в издании «Украинская правда» сказано о том, что некоторые украинские военные, воевавшие на Донбассе, покончили с собой.

«По данным военной прокуратуры, на начало июня 2017 зарегистрировано около 500 случаев самоубийств участников антитеррористической операции после возвращения из зоны боевых действий», — сказано в статье.

Аваков также отметил, что в 2015 году в восемь раз увеличилось число жалоб о бытовом насилии в семьях участников боевых действий.

Глава украинского МВД добавил, что 90-95% военных после возвращения из зоны боевых действий имеют медицинские и социальные проблемы, а у трети диагностируется посттравматический синдром.

(Согласно подпункту «В» части 5-й статьи 15.1 Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» запрещается распространение информации о способах совершения самоубийств — прим. Sobesednik.ru.)

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