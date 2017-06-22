Общество
Источник: Сайт Министерства обороны России
11:25, 22 Июня 2017 Версия для печати

Минобороны рассекретило 100 страниц архивов о первых днях ВОВ

Опубликованы уникальные архивные записи советских военачальников, рассказавших о первых днях войны с Германией.

На сайте военного ведомства 22 июня начал работу специальный раздел, посвященный началу Великой Отечественной войны. Минобороны впервые обнародовало не публиковавшиеся ранее воспоминания военачальников, где они описывают события первых дней войны. Документы, занимающие более ста страниц, были взяты из фондов центрального архива ведомства.

«Уникальной особенностью представленных документов являются строгие и по-военному чёткие формулировки советских военачальников при оценке состояния вверенных им войск накануне войны», — говорится в описании.

В министерстве отметили, что в архивных записях содержатся ответы командующих округами, армиями, командиров корпусов и дивизий, осуществлявших управление в первые дни войны, на пять ключевых вопросов, которые подготовило Военно-историческое управление Генерального штаба Советской Армии.

Среди рассекреченных документов содержатся воспоминания маршала СССР Ивана Баграмяна и заместителя разведывательного отдела штаба Прибалтийского особого военного округа Кузьмы Деревянко.

Читатели могут найти на сайте сведения о развёртывании войск Прибалтийского, Киевского и Белорусского особых военных округов по «Плану обороны государственной границы 1941 года».

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