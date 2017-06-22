МЧС предупредило о падении деревьев из-за сильного ветра в Москве

В столице объявлено экстренное предупреждение из-за ухудшения погоды.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что синоптики посоветовали москвичам не ждать теплого лета в ближайшие дни.

В четверг, 22 июня, ГУ МЧС по Москве выпустило экстренное предупреждение об ухудшении погоды. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

До 21:00 в Москве ожидается дождь, а также ветер с порывами до 12-17 метров в секунду.

В ведомстве предупреждают, что погодные условия могут спровоцировать повреждения линий электропередачи, кровель и стекол жилых домов, падение деревьев.