Общество
Источник: ГУ МЧС по Москве
13:00, 22 Июня 2017 Версия для печати

МЧС предупредило о падении деревьев из-за сильного ветра в Москве

В столице объявлено экстренное предупреждение из-за ухудшения погоды.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что синоптики посоветовали москвичам не ждать теплого лета в ближайшие дни.

В четверг, 22 июня, ГУ МЧС по Москве выпустило экстренное предупреждение об ухудшении погоды. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

До 21:00 в Москве ожидается дождь, а также ветер с порывами до 12-17 метров в секунду.

В ведомстве предупреждают, что погодные условия могут спровоцировать повреждения линий электропередачи, кровель и стекол жилых домов, падение деревьев.

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