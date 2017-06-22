Общество
Источник: Facebook
16:10, 22 Июня 2017 Версия для печати

Из минздрава выгнали сотрудницу, пожалевшую 30 млн для пациентки

Женщину возмутило то, что большие деньги тратятся на лечение одного человека, тогда как многим негде жить.

Комментарий в Facebook обернулся скандалом и увольнением для жительницы Астраханской области Анны Любезновой, пишет РИА «Новости». Представитель местного Минздрава, где работала женщина, рассказал, что причиной увольнения стала ее оскорбительная запись в соцсети.

В среду, 21 июня, в Facebook появился пост, авторы которого просили оказать помощь местной жительнице Ирине Васильевой. Она страдает от редкого заболевания крови, с которым борется уже 11 лет. Для поддержания жизни Васильевой необходимо постоянно принимать дорогой препарат, которым до недавнего времени ее снабжали бесплатно. Однако в марте этого года Минздрав заявил, что больше не в состоянии оплачивать лечение девушки.

К данному посту был прикреплен ответ министра здравоохранения Астраханской области Павла Джувалякова, где говорится о том, что Васильева включена в список лиц, которые страдают опасными для жизни заболеваниями и имеют право получать лекарства за счет областного бюджета.

Под этой записью вскоре появился комментарий сотрудницы пресс-службы минздрава Анны Любезновой. Женщина выразила возмущение по поводу трат бюджетных средств на лечение всего одного человека (ежегодно на покупку лекарства для Васильевой требуется 30 миллионов рублей). Любезнова подчеркнула, что многие жители Астрахани нуждаются в «элементарном жилье» и на «такие деньги» можно было бы приобрести для них 12 квартир.

После того, как комментарий вызвал шквал возмущения, Любезнову уволили. Сама она утверждает, что ничего подобного не писала, а ее страницу в Facebook якобы взломали.

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