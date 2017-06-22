Общество
12:43, 22 Июня 2017 Версия для печати

И. о. вице-премьера Удмуртии задержали без объяснения причин

Исполняющего обязанности вице-премьера Удмуртии Рафиса Касимова задержали.

«Коммерсантъ» сообщил, что Рафиса Касимова задержали утром 22 июня. Представители силовых структур не комментируют эту ситуацию.

Касимов курирует работу министерства транспорта и дорожного хозяйства, министерства лесного хозяйства, министерства промышленности и торговли, министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, а также министерства энергетики, ЖКХ и госрегулирования тарифов республики.

Ранее в четверг, 22 июня, суд наложил обеспечительный арест на семь квартир в Москве и Ижевске, а также на два земельных участка в Удмуртии, принадлежащих старшей дочери экс-главы республики Александра Соловьёва. У его младшей дочери изъяли автомобиль, передаёт ТАСС.

Соловьёв, подозреваемый в получении взятки на сумму 139 миллионов рублей, находится под арестом с 4 сентября. Рафис Касимов стал и. о. вице-премьера Удмуртии после задержания Соловьёва.

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