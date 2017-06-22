Общество
Источник: Коммерсантъ
08:44, 22 Июня 2017 Версия для печати

ФАС не будет требовать устранения нарушений на 4 млрд в госзакупках

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обнаружила нарушения на 4 млрд 98 млн рублей в закуках для «Моей улицы».

Как сообщает «Коммерсантъ», ФАС проверила закупки, осуществленные по программе благоустройства Москвы «Моя улица», и обнаружила нарушения на 4 миллиарда 98 миллионов рублей.

ФАС проверила закупки, сделанные для работ на Тверской улице в 2015 году, и закупки для укладки плитки и бордюров в Москве в 2017 году. Ведомство пришло к мнению, что оценка работ проводилась по «субъективным критериям». Так, например, не были установлены критерии, по которым определялась квалификация рабочих.

Контракты на сайте госзакупок размещались с нарушением сроков, а все пять аукционов выиграла одна организация ООО «Радор-М», выяснила ФАС.

При этом, как пишет издание, ведомство не будет требовать устранения нарушений, так как контракты уже заключены, а «восстановление прав и законных интересов не представляется возможным».

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Карпухина Мария

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