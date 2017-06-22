Дума рассмотрит законопроект об отмене новогодних праздников

Группа депутатов во главе с Геннадием Зюгановым предложила отменить новогодние праздники.

Законопроект, размещённый 22 июня в базе законодательной деятельности Госдумы, предлагает внести изменения в Трудовой кодекс РФ. Эти изменения, как сказано в документе, обусловлены практикой трудовых отношений и рядом политических событий в истории России.

«По вопросу упразднения новогодних каникул поступает много писем. Граждане России в начале нового года остаются без зарплаты и требуют вернуть рабочие дни в полной мере», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Депутаты от КПРФ предложили сделать выходным днём 31 декабря, чтобы граждане могли спокойно подготовиться к встрече Нового года, а также 18 марта – день присоединения Крыма к России.

Ещё коммунисты призвали объявить нерабочим днём 7 ноября – день Великой Октябрьской социалистической революции: «Объявление 7 ноября нерабочим днем – это дань уважения нашим предкам, вырвавшим страну из нищеты и безграмотности, создавшим могучее российское государство – СССР».