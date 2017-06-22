Дума просит тщательно проверить дело сбитого "пьяного" мальчика

Депутаты Госдумы потребуют у профильных комитетов проверить расследование дела сбитого в Балашихе ребенка.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что повторная экспертиза подтвердила наличие алкоголя в крови сбитого в Балашихе 6-летнего мальчика. Признаков халатности при первичной экспертизе усмотрено не было.

Как передает ТАСС со ссылкой на первого вице-спикера Госдумы Ивана Мельникова, депутаты планируют обратиться в соответствующие органы с требованием предоставить объективную информацию о расследовании ДТП, жертвой которого стал 6-летний ребенок, в крови которого обнаружили 2,7 промилле алкоголя.

Инициатором проверки стала фракция ЛДПР. Также инициативу поддержала депутат от «Единой России», зампред нижней палаты парламента Ирина Яровая, отмечает Life.

«Эта тема обсуждалась на заседании Совета [Госдумы – прим. ред.], представители всех фракций поддержали инициативу ЛДПР сделать завтра протокольное поручение, чтобы получить объективную информацию по случившемуся», – заявил Мельников.

Его поддержал один из авторов предложения, председатель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Депутат подчеркнул, что данное дело успело взволновать не только Балашиху, но и всю Россию.

«Поэтому депутаты должны обладать полной информацией, так как подобные вопросы могут возникнуть на встречах с избирателями», — цитирует Нилова Life.