Общество
Источник: Метеоновости
09:20, 22 Июня 2017 Версия для печати

+18 градусов и низкое давление ждут москвичей 22 июня

Синоптики ожидают переменную облачность и кратковременный дождь в четверг, 22 июня, в Москве.

Согласно опубликованному на сайте «Метеоновости» сообщению, температура воздуха в Москве в четверг прогреется до +16…+18 градусов. Синоптики также предсказывают переменную облачность и кратковременные дожди в столице.

Ветер ожидается западный со скоростью 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с.

Синоптики отмечают, что атмосферное давление в Москве будет ниже нормы — оно составит 739 мм рт. ст. «Такая погода неблагоприятна для большинства метеозависимых людей. Особенно это относится к тем, кто страдает заболеваниями бронхов и легких, сердечно-сосудистыми недугами, [к] испытывающим боли в суставах и позвоночнике», — сказано в сообщении.

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