В РФ осудили "наглеющие" Штаты после инцидента с бортом Шойгу

Сближение истребителя НАТО с самолетом Сергея Шойгу в России сочли грубейшим дипломатическим нарушением.

Напомним, Sobesednik.ru писал о том, что 21 июня в районе Балтики к самолету главы Минобороны Сергей Шойгу приблизился истребитель F-16, принадлежащий НАТО. Летевший рядом Су-27 взмахом крыльев отогнал воздушное судно от самолета министра.

Военный эксперт Алексей Леонков назвал произошедшее провокацией.

«Когда боевой самолет сопровождает боевой самолет – это нормальная практика. Но когда летит [самолет] с министром обороны, то этот борт имеет, прежде всего, дипломатический статус, и приближение к нему самолета с ракетами – это грубейшее нарушение дипломатического протокола», – приводит слова Леонкова агентство Nation News.

В связи с этим он одобрил поведение пилота Су-27, заявив, что тот «поступил правильно, когда отогнал самолет». «Американцы наглеют с каждым днем, если представить подобную ситуацию с другой страной, по этим самолетам был бы уже открыт огонь. Так что это не только нарушение, но и провокация», – подытожил эксперт.