Совфед хочет получить 50 млрд за счет вывода табака "из тени"

Совет Федерации продолжает вести борьбу с производством нелегальной алкогольной и табачной продукции.

Глава комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин заявил, что полтора года назад была создана специальная группа для борьбы с теневой продажей алкоголя и сигарет.

Как пишет «Парламентская газета» со ссылкой на пресс-службу верхней палаты парламента, такое поручение комитет получил от председателя палаты регионов Валентины Матвиенко.

«За полтора года работы мы сумели ускорить принятие ''дорожной карты'' по стабилизации ситуации и развитию конкуренции на алкогольном рынке, которую правительство утвердило в октябре 2015 года… Мы подготовили серьёзные изменения в закон, регламентирующий систему производства и оборота спирта и спиртосодержащей продукции. Он принят в первом чтении Государственной думой», — заявил Рябухин.

По его данным, в 2016 году путем вывода алкогольного бизнеса из тени российский бюджет удалось пополнить на 25 миллиардов рублей. При этом в текущем году Совфед рассчитывает удвоить данную сумму.

В дальнейшем сенаторы планируют применить такие же меры в отношении производства табачных изделий, отметил законодатель.

«Это ещё более акцизоёмкая продукция. Мы ставим вопрос перед Евразийской экономической комиссией, которая должна гармонизировать акцизные ставки государств, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), тогда мы выбьем почву из-под ног у этого криминального бизнеса», — уверен глава комитета.