Общество
Источник: РБК
14:24, 21 Июня 2017 Версия для печати

Поклонская заявила об отлучении монахов от причастия за просмотр "Матильды"

Наталья Поклонская заявила о том, что представителей РПЦ, посмотревших «Матильду», отлучили от причастия на полгода.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что в Екатеринбурге вышла книга «Ложь "Матильды"», заказанная, по данным СМИ, депутатом Госдумы Натальей Поклонской.

Как рассказала депутат РБК, представителей РПЦ и монахов, которые посмотрели фильм Алексея Учителя «Матильда», отлучили от причастия на полгода.

«Этот фильм признается церковью хулой на дух святой», — заявила Поклонская.

Между тем Алексей Учитель в разговоре с РБК сказал, что кроме представителей власти фильм никто не смотрел и закрытые показы не организовывались.

«Сам фильм еще не готов. Рабочий материал мы также, конечно, показывали митрополиту Илариону, так как он один из крупных руководителей РПЦ. Больше [из РПЦ не видел] никто», — сказал Учитель.

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