Общество
Источник: "Дождь"
16:32, 21 Июня 2017 Версия для печати

"Гоголь-центр" заподозрили в имитации спектакля из-за хищений

Одним из поводов для ареста экс-директора «Гоголь-центра» стало его двойное гражданство.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского в Москве задержала полиция. После допроса в Следственном комитете он из свидетелей по делу о хищениях перешел в статус подозреваемого.

Как передает телеканал «Дождь», Пресненский районный суд Москвы приговорил Малобродского к аресту до 19 июля. Одним из поводом для такого приговора стало двойное гражданство экс-директора — он также является гражданином Израиля.

В отношении Малобродского возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. По данным «Дождя», показания против него дала бывший бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева, которая также находится под следствием.

В ходе судебных слушаний выяснилось, что Малобродского подозревают в хищении денег, выделенных на постановку спектакля «Сон в летнюю ночь», режиссером которой является Серебренников. Премьера постановки состоялась в 2012 году, однако по мнению прокуратуры, спектакль так и не был поставлен из-за хищений, а все написанные на него рецензии якобы являются подделкой.

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