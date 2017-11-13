1,5 тысячи человек пострадали из-за землетрясения в Иране

Число жертв землетрясения на границе Ирана и Ирака возросло до 211 человек.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что из-за землетрясения во временном жилье нуждаются около 70 тысяч иранцев.

Телеканал Press TV сообщает о том, что число жертв стихии увеличилось до 211 человек. Ранее СМИ писали о 141 погибшем.

Заместитель министра здравоохранения Ирана Кассема Джан-Бабайи сказал, что из-за землетрясения пострадали 1,5 тысячи человек.

Землетрясение произошло в воскресенье, 12 ноября, на границе Ирана и Ирака. Подземные толчки были зафиксированы в 104 км от города Керманшах.