Вопрос юристу. Что, правда можно не платить за капремонт?

Sobesednik.ru узнал у юриста о том, какие последствия могут возникнуть в результате неуплаты взносов за капремонт.

«Живу в относительно новом доме, которому еще много лет не понадобится капитальный ремонт. Плохо понимаю, зачем мне платить взносы и на что они в итоге могут пойти. Знаю, что многие не платят их. Какие могут быть последствия?»

Олег, Московская область

Ситуацию разбирает юрист Денис ПИЛИПЕНКО:

– У владельцев квартир есть необходимость оплачивать обязательный взнос, который пойдет на капремонт общего имущества, а у органов государственной власти субъекта РФ – обязанность по организации своевременного проведения такого ремонта. Мероприятия, которые должны финансироваться из подобных взносов, следующие: реставрация сетей коммуникаций (отопление, вода, газ, канализация и т.п.) и фасадов, ремонт подвалов и коммуникаций в них, своевременное обновление кровли здания, регулярная реставрация основания постройки, а также ремонт лифтов и обустройство их новыми механизмами. Так что, даже если вы живете в новом доме, может статься, что капремонт ему в ближайшее время все же потребуется – допустим, в случае с лифтами.

Норма об общей обязанности уплачивать ежемесячные взносы была проанализирована в Конституционном суде, который в постановлении от 12 апреля 2016 года признал ее не противоречащей Конституции РФ. Есть, однако, ситуации, когда взносы не платят: от них освобождены по закону жители аварийных помещений и проживающие в домах, подлежащих сносу (деньги, собранные ранее, им должны быть возвращены). Не должны платить взносы люди, арендующие квартиры, принадлежащие муниципалитету или государству, а также жители дома, который будет изъят в собственность муниципалитета или государства и под какие-либо общественные нужды. Освобождены от взносов пенсионеры старше 80 лет. Взносы в размере 50 процентов платят пенсионеры старше 70 лет, инвалиды I и II групп, люди, в семье которых есть ребенок-инвалид. Ветеранам, жертвам политических репрессий и многодетным льготы устанавливают регионы.

Что же будет, если просто не платить? Как и в случае с другими задолженностями, сначала вам будут присылать уведомления, потом претензии с расчетом пеней, а после этого последует обращение в суд о взыскании суммы задолженности и процентов за несво­е­временную уплату.