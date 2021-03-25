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Вчера, в 13:51

Что будет с ценами на аренду жилья? Мнение экспертов по недвижимости

Как отреагирует на последние события в политике и экономике рынок аренды

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Фото: @Pixabay

Происходящее повлияет на рынок недвижимости, эксперты предрекают стагнацию продаж и покупки жилья уже через месяц. Но как изменится рынок аренды в Москве? В кризисы стоимость аренды жилья обычно падает, что будет сейчас?

Пока риэлторы не отмечают видимых изменений.

-Мы не фиксируем существенных изменений на рынке аренды Москвы, он функционирует как обычно весной. Спрос и предложение находятся на привычном уровне и практически не меняются. Есть обычные смены места проживания, которые вызваны естественными причинами, - говорит Юлия Дымова, директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet.

Рынок спокоен, мы не наблюдаем массового оттока арендаторов из Москвы или отказов от сдачи своих квартир, напротив, предложение продолжает постепенно пополняться новыми объектами, что характерно для весеннего сезона. Средняя стоимость найма жилья в старой Москве сохраняется на уровне 47 480 руб., по сравнению с показателем февраля 2021 года усредненная арендная ставка выросла на 14%, отмечает заместитель директора департамента аренды квартир ИНКОМ-Недвижимость Оксана Полякова.

По словам Поляковой, специалисты по недвижимости не ожидают радикальных изменений на столичном рынке найма жилья.

-Дальнейший рост арендных ставок маловероятен – скачок цен уже произошел во второй половине 2021 года, учитывая, что доходы населения не растут, даже в случае повышения спроса стоимость найма не может увеличиться в разы. Значительное снижение цен на аренду возможно в случае массового оттока нанимателей из города – пока этого не происходит, но многое будет зависеть от состояния рынка труда, - говорит Полякова.

-Я бы не исключала увеличение количества объектов в аренду. В условиях нестабильности, возможно, собственники, ранее отказывавшиеся сдавать объект, решат все-таки вывести его на рынок аренды с целью получения дополнительного дохода. Так же не исключено, что собственники, которые планировали продажу объекта, пока поставят продажу на паузу и попробуют сдавать свою недвижимость, - предполагает Екатерина Бережнова, главный аналитик ГК МИЭЛЬ.

Увеличение предложения по законам рынка должно привести к снижению цен на аренду. Как будет на самом деле — покажет время.

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