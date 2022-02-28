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Хуснуллин обещает попытаться спасти строительный рынок от обвала

Хотя Мишустин и говорил, что правительство готовилось к санкциям, антикризисного плана по стройрынку до сих пор нет

Фото: АГН "Москва"

Марат Хуснуллин

Вице-премьер правительства Марат Хуснуллин заявил, что в кабинете министров начали готовить план по спасению строительного сектора от обвала, обусловленного введенными против России санкциями и изменениями финансовой политики Центробанка. 

Напомним, что после того как активы Центробанка в ЕС были заморожены, а операции с ними временно запрещены, в связи с риском инфляции и девальвации регулятор принял решение поднять ключевую ставку до 20%. Это в частности уже привело к тому, что крупнейший российский банк — Сбербанк — поднял ставку по ипотечным займам до 18,6%.

«В ближайшие дни нами будет утвержден антикризисный план, который должен не допустить обвал рынка. Он включает в себя поддержку жилищного строительства, сокращение инвестиционного строительного цикла, ценообразования, поставок стройматериалов», — приводит РБК заявление вице-премьера Хуснуллина.

Пока кабмин не готов представить свой план. По словам зампреда правительства, работа над его составление ведется круглосуточно.

Напомним, что, выступая на Совбезе по поводу признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР премьер-министр Михаил Мишустин заявлял, что правительство «уже много месяцев ведет подготовку к возможной реакции на признание ЛНР и ДНР».

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