Что будет с ценами на недвижимость после войны и что происходит на рынке жилья сейчас: мнение эксперта

Война с Украиной ударит по рынку недвижимости. Банк ВТБ уже поднял ставку по ипотечным кредитам до 15%, СМИ пишут, что цены на жилье могут вырасти на 10-15%. Не очень понятно, как это коррелирует с положением экономики страны, которая ведет войну и попала под санкции, и падающей платежеспособностью населения. «Собеседник» задал несколько вопросов директору офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлии Дымовой.

-Что происходит сейчас на рынке? Продавцы снимают объявления о продаже квартир?

-Сегодня мы можем говорить, что наступил период тишины. Есть продавцы, которые не отказываться от продажи, они не снимают объявления, но они приостановили сделки. Есть авансы, которые пролонгируются. И есть часть сделок с ипотекой Сбербанка, которые проходят, потому что люди хотят получить ипотеку по старой ставке. Банк ее сохраняет по ранее одобренным заявкам. Эти люди торопятся заключить договора купли-продажи.

-Есть информация, что цены на недвижимость в Москве и области выросли на 10-15%. Это так?

-За столь короткий период мы не можем подтвердить данную информацию, может быть, отдельные лоты и подверглись колебаниям, но если брать общую тенденцию, то нет, на вторичном рынке многие хотят подождать.

-Как война повлияет на цены не недвижимость? Курс валюты уже сильно вырос и даже если он скорректируется спустя какое-то время, то будет больше тех значений, которые были еще неделю назад.

-В долгосрочной перспективе сложно прогнозировать. Если мы говорим вообще про зависимость недвижимости от валют, то расчет у нас происходит в рублях и продавцы не ставят эквивалент под доллары. Это больше прерогатива бизнес и премимум-класса жилья. В долгосрочной перспективы сейчас прогнозировать сложно.

-Может быть, это будет как в 2014 году по аналогии с Крымом, когда цены на жилье упали?

-В 2014 году после крымских событий была классическая парабола. Сначала был активный всплеск рынка недвижимости, потом произошел рост валюты, а дальше в отложенном варианте через год и два месяца пар произошла стагнация рынка и только через два года уже снижение цен на недвижимость Но как будет сейчас — как тогда или по-другому — мы не знаем.

-Агенты по недвижимости советуют состоятельным россиянам, у кого есть деньги, инвестировать их недвижимость в Сочи. Как думаете, много таких?

-Мы увидим это по статистике Росреестра по итогам февраля и марта, которую покажут в апреле. Пока мы видим ипотечные сделки, квартиры покупают те, у кого есть дешевая ипотека.