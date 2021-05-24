Внимание: "самострой"!

В курортном Адлере 61-летний Вартан Кочьян застрелил двух судебных приставов. Те прибыли (в сопровождение экскаватора) исполнять решение суда о сносе дома мужчины, признанного самовольной постройкой.

Волна борьбы с самостроями прокатилась также по Москве и Подмосковью. Но часто оказывается, что «самостройщики» по факту – добросовестные приобретатели, по доверчивости попавшие в беду.

Щербинка. Не квартиры, а доли…

Например, жители Щербинки – ранее отдельного населенного пункта, а с недавних пор вошедшего в состав Москвы. Улица Заводская, дом 7 А – двухэтажный на десять квартир, с мансардой. Уютная придомовая территория с беседкой и сосенками.

Пятнадцать лет назад дом в нынешнем виде (и это важный штрих) выстроил (имеются все документы) некий Александр Обложко. Стал распродавать квартиры. В продаже ему помогала риелтор Айгуль Бейсебаева. По информации жильцов, Александр и Айгуль – гражданские супруги.

– Айгуль была необыкновенно любезна, расхваливала дом и квартиры, свежий воздух, и что в Щербинку скоро проведут метро в шаговой доступности, – рассказывают жильцы, – Правда, по документам в нашей собственности оказывались не квартиры, а доли в доме, и значился один общий счет за коммунальные, например, услуги на все десять квартир.

Однако Айгуль заверяла: что выделить доли в натуре и разделить счета поквартирно проще простого. Но это оказалось проблемой: земля и дом юридически по документам имеют статус индивидуальной частной собственности, а по факту дом – многоквартирный.

И в нынешнем году весной жильцы, к своему ужасу, получили официальный документ из городской администрации. Что дом объявляется… самостроем.