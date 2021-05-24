Внимание: "самострой"!
Корреспондент Sobesednik.ru обнаружил объект самовольного строительства в непосредственной близости от Кремля
В курортном Адлере 61-летний Вартан Кочьян застрелил двух судебных приставов. Те прибыли (в сопровождение экскаватора) исполнять решение суда о сносе дома мужчины, признанного самовольной постройкой.
Волна борьбы с самостроями прокатилась также по Москве и Подмосковью. Но часто оказывается, что «самостройщики» по факту – добросовестные приобретатели, по доверчивости попавшие в беду.
Щербинка. Не квартиры, а доли…
Например, жители Щербинки – ранее отдельного населенного пункта, а с недавних пор вошедшего в состав Москвы. Улица Заводская, дом 7 А – двухэтажный на десять квартир, с мансардой. Уютная придомовая территория с беседкой и сосенками.
Пятнадцать лет назад дом в нынешнем виде (и это важный штрих) выстроил (имеются все документы) некий Александр Обложко. Стал распродавать квартиры. В продаже ему помогала риелтор Айгуль Бейсебаева. По информации жильцов, Александр и Айгуль – гражданские супруги.
– Айгуль была необыкновенно любезна, расхваливала дом и квартиры, свежий воздух, и что в Щербинку скоро проведут метро в шаговой доступности, – рассказывают жильцы, – Правда, по документам в нашей собственности оказывались не квартиры, а доли в доме, и значился один общий счет за коммунальные, например, услуги на все десять квартир.
Однако Айгуль заверяла: что выделить доли в натуре и разделить счета поквартирно проще простого. Но это оказалось проблемой: земля и дом юридически по документам имеют статус индивидуальной частной собственности, а по факту дом – многоквартирный.
И в нынешнем году весной жильцы, к своему ужасу, получили официальный документ из городской администрации. Что дом объявляется… самостроем.
Несчастные жильцы со слезами на глазах подали коллективное заявление в суд. С намерением, просьбой, мольбой: войти в их положение, не лишать крыши над головой. Ведь они пенсионеры, молодые семьи, «северяне» (переехавшие из северных широт, где многие годы честно работали, подорвали здоровье)… Для всех десяти семей эти квартиры – единственное жилье!
«Не смейте ни звонить, ни приходить!»
В рамках журналистского расследования мы попытались поговорить с застройщиком Обложко и риелтором Айгуль. Тем более, что они проживают в той же Щербинке в соседнем доме. Готовы ли поучаствовать в решении вопроса, объясниться с представителями администрации и юристами?
– Разбирайтесь сами! – отрезала дама-риелтор с восточным именем, захлопнув дверь дома буквально перед нашим носом, – Не смейте нас беспокоить – ни звонить, ни приходить! Надо было жильцам внимательно читать документы перед сделкой – сами виноваты!
«И куда делась вся ее прежняя любезность?» – повторяют шокированные покупатели «долей» в доме по Заводской 7А.
Теперь надежда одна – на помощь юристов, на общественную огласку. Чтобы Следственный Комитет РФ и Прокуратура обратили внимание на застройщика и риелтора, цинично обманувших добросовестных покупателей.
– Застройщик, безусловно, знал, что назначение земельного участка – под ИЖС. Потому и продавал незадачливым гражданам не квартиры, а абстрактные «доли». Наказать его, конечно, и можно, и нужно. Однако,сейчас задача у нас в другом, в первую очередь – спасать жителей и их квартиры, – говорит адвокат Наталья Рыбина, представляющая интересы жильцов, – Жилой дом принят в эксплуатацию в установленном законом порядке, актом от 4 ноября 2004 года, поставлен на кадастровый учет, право собственности зарегистрировано в Росреестре. К сетям подключен, не перестраивался, нет перепланировок либо достроек, ни реконструкций, ни реставраций… Государство признавало и регистрировало сделки! Пытаются объявить самостроем на единственном основании изменения числа собственников? Но закон не дает таких ограничений! Мы уже обратились в Правительство Москвы. Радует то, что Департамент городского имущества г. Москва слышит нас и готов оказать посильное содействие в разрешении проблемы. А как иначе, надо же помочь людям.
«Будущее элитного особняка, вероятнее всего, ковш экскаватора»!
Вторая история напоминает почти анекдот. Самострой, который уже прозвали «золотым», вырос… в шаговой доступности от Кремля и… Следственного Комитета! Адрес: Москва, Газетный пер., 13/15.
В руки журналистам попал серьезный документ, а именно – Акт Правительства Москвы (Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости г. Москвы) от 24.05.2021 г. под номером № 9014868. Что объект – самостройный.
При этом снаружи и внутри дом выглядит суперэлитным и респектабельным. Менеджеры на объекте (мы пришли туда под видом покупателей) Виталий и Иван расхваливают и месторасположение, и дворик – в котором, с их слов, скоро даже туи посадят. И квартирки – мол, загляденье. И близость к Красной Площади. Цены соответствующие. За 120-метровую с балконом, например, надо выложить 117 (!) миллионов рублей. Но, поют сладкоголосые менеджеры, оно того стоит.
Однако бдительный покупатель должен сразу обратить внимание на табличку при въезде на объект: что осуществляется «ремонт НЕЖИЛОГО (!) 5ти этажного здания…» (на фото). Почему же продают как жилые?!
Один из менеджеров, правда, проговаривается: что земля под домом находится в аренде на 49 лет. Собственность – муниципальная. Это значит, что договор аренды может быть в любой момент расторгнут – и куда пойдут жильцы многомиллионных квадратных метров? В Следственный Комитет, тем более, что шаговая доступность?
– Правительство Москвы крайне серьезно относится к объектам самовольного строительства. Вероятное будущее этих «респектабельных особняков» – ковш экскаватора, – комментирует скандал специалист по сделкам с недвижимостью, юрист Александр Строкин, – Для тех, кто думает, «авось пронесет», напомню список самых громких самостроев, которые были выявлены и снесены в столице: Черкизовский рынок (так называемый «Черкизон») на юго-востоке; торговые павильоны в районе метро Кропоткинская, Арбатская, Сухаревская, Красная Пресня; элитный жилой комплекс «Loft River» на западе Москвы (ул. Летная, д. 99), и так далее.
На принятие судом решения о сносе такого самовольного объекта никак не влияло наличие или отсутствие свидетельств о праве собственности (по ряду объектов они были), а также возражения собственников.
– Но менеджер на Газетном 13/15 уверял нас, что проблем у них нет!
– А что он еще скажет? Цель менеджеров по продажам – продать объект и получить свои комиссионные. Ответственность их перед покупателями – нулевая. И, поскольку у нас в стране продолжает строиться капитализм, груз последствий такой сделки несет доверчивый покупатель. Продавцы же самостоя (как правило, это ООО с уставным капиталом в 10 000 рублей), получив и обналичив деньги, испаряются, вероятность найти их и привлечь к ответственности стремится к нулю.
Продавец квартир на Газетном, рассказали нам менеджеры на объекте – ООО «Актив Центр». У ООО нет репутации ни положительной, ни отрицательной, никакой, это первый их строительный объект. В открытых источниках мы обнаружили компанию с аналогичным названием и уставным капиталом, правильно, 10 000 рублей.
Александр Строкин предупреждает: приобретая недвижимость, имеющую признаки «точечного строительства», необходимо требовать и проверять следующие документы:
– Договор аренды или собственность с указанием на использование на период возведения здания: под строительство (обязательно);
– Проектную декларацию, размещенную на специализированном сайте и прошедшем гос.регистрацию (обязательно);
– Разрешение на строительство здания с заявленными параметрами;
– Акт ввода объекта в эксплуатацию (ЗОС);
– Свидетельство о государственной регистрации права собственности на конкретную квартиру. Иначе вам и только вам придется прикладывать серьезнейшие усилия и нести огромные затраты впоследствии, чтобы защитить ваши права. Будьте бдительны и осторожны.
Дарья Новичкина
Фото Виктории Катаевой
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Рубрика: Недвижимость