Путин усомнился, что за счет маткапитала можно удалять плесень в квартире

Квартирный ремонт могут рассмотреть как вариант улучшения жилищных условий для реализации материнского капитала. Над этой идеей согласился подумать президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками праймериз партии «Единая Россия», пишет ТАСС.

С вопросом на тему к нему обратилась председательница Совета матерей России Татьяна Буцкая.

«Даже у нас в Москве, в Текстильщиках, я могу зайти в квартиру и увидеть на потолке плесень, могу увидеть, что в окне ветер гуляет. Как можно сказать, что это [забота] не о ребенке? Конечно, это о ребенке, это о его здоровье», — сетовала Буцкая.

Президент заверил, что все ограничения, связанные с освоением средств материнского капитала связаны лишь с намерением не допустить злоупотреблений.

«Здесь критерии очень размыты, надо понимать, какой ремонт, почему он не делался и не будут ли эти деньги истрачены впустую», — цитирует Путина агентство.

Вместе с тем Путин припомнил народную поговорку о том, что ремонт невозможно закончить, но можно лишь прекратить.